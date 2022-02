Serie A, Vlahovic stende l’Empoli: la Juventus vince 2-3

Vlahovic trascina la Juventus, doppietta e quarto posto consolidato. Un ottimo Empoli si arrende ai bianconeri: finisce 2-3. Tabellino e classifica della Serie A

La Juventus ritrova i tre punti in campionato, espugnando Empoli con un 3-2. Decisivo, ancora una volta, Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Il successo permette agli uomini di Allegri di salire a 50 punti, consolidando il quarto posto e accorciando sul Milan capolista, ora distante sette punti.

Un match insidioso per la Juve, andata in vantaggio con Moise Kean alla mezz’ora. I toscani sono subito rientrati in partita, trovando il pari con Zurkowski. Allo scadere del primo tempo, è salito in cattedra Dusan Vlahovic, abile nello smarcarsi e trafiggere Vicario. I bianconeri hanno poi controllato nella ripresa: l’ingresso di Morata ha ravvivato la squadra ed ha permesso a Vlahovic di segnare la prima doppietta con la Juventus. Finale col brivido per gli uomini di Allegri: La Mantia realizza il 2-3 a 15 minuti dalla fine, ‘concedendo’ attimi di paura per i tanti tifosi bianconeri presenti allo Stadio ‘Castellani’.

Serie A, 26a giornata: tabellino e classifica dopo Empoli-Juventus

Empoli-Juventus 2-3

32′ Kean (J), 40′ Zurkowski (E), 47′ Vlahovic (J), 66′ Vlahovic (J), 76′ La Mantia (E)

Classifica Serie A: Milan 57; Inter 55; Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Torino e Sassuolo 33; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15.