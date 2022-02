Doppio big a zero, Allegri esulta: Juventus all’assalto

La Juventus valuta le prossime mosse in vista del calciomercato estivo: due big possono arrivare gratis in bianconero

Archiviata la gara di Serie A contro l’Empoli, per la Juventus di Massimiliano Allegri le attenzioni sono già rivolte alla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un finale di stagione importante per la ‘Vecchia Signora’ visto che, con l’accesso alla prossima Champions League, il calciomercato bianconero potrebbe cambiare. Ed in tal senso, i dirigenti del club torinese stanno valutando i diversi nomi che, a zero, possono liberarsi per l’estate 2022. Le attenzioni dei bianconeri sono focalizzate su tutti i reparti: dall’attacco che vedrà gli addii di Morata e probabilmente Dybala passando a centrocampo e difesa.

Ed è proprio lì che i vertici della Juventus avrebbero identificato due nomi che potrebbero fare comodo ad Allegri per il 2022/23. Occhi in Inghilterra e Germania dove due big, in scadenza, cambieranno casacca al termine dell’attuale stagione. La Juventus ha guardato per lungo tempo in casa Chelsea: piace Antonio Rudiger ma i costi per la firma del tedesco sono fuori portata. Sull’ex Roma c’è la fila, con il Real Madrid in primo piano. Sempre da Londra, però, può arrivare il prossimo tassello per la difesa juventina.

Juventus, due big gratis a giugno: lo scenario

Si tratta di Andreas Christensen, ex Borussia Monchengladbach e a quota 26 presenze, con 2 reti ed 1 assist vincente con la squadra di Tuchel. Il talentuoso danese piace da tempo anche ad Inter e Milan ma i bianconeri sembrerebbero avvantaggiati.

In seconda battuta, uno dei nomi che maggiormente ha affollato i pensieri della Juventus per la mediana è quello di Corentin Tolisso. Il francese, attualmente infortunato con il Bayern Monaco, potrebbe affiancare Zakaria e rimpolpare la mediana di Allegri che da giugno cambierà molto.

Situazione dunque in divenire: da Christensen e Tolisso, la Juventus si prepara ad un doppio assalto nella prossima sessione di mercato.