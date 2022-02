Juventus, il vice Vlahovic arriva gratis: doppia occasione

La Juventus prepara nuovi colpi e soprattutto va a caccia del vice Vlahovic: possibile affare a parametro zero, due nomi nel mirino

È cresciuta costantemente la Juventus, che dopo un avvio complicato della stagione sta facendo sempre meglio in queste ultime settimane. I bianconeri vogliono raggiungere il quarto posto in classifica che è fondamentale per programmare il futuro e intanto danno anche uno sguardo alle prime della classifica per via dello scarso rendimento che stanno avendo nell’ultimo periodo.

Calciomercato Juventus, vice Vlahovic a parametro zero: idee Suarez o Cavani

La Juventus ha effettuato delle modifiche importanti della rosa a gennaio grazie all’acquisto di Dusan Vlahovic, ma ora non smette di pensare al futuro e studia le nuove mosse per l’attacco. Manca infatti una riserva del serbo e la società potrebbe pensare anche ai colpi a parametro zero.

Nel mirino potrebbero esserci anche due calciatori come Luis Suarez ed Edinson Cavani. Entrambi hanno il contratto in scadenza rispettivamente con Atletico Madrid e Manchester United. Il loro futuro è incerto e potrebbero accettare il ruolo di vice Vlahovic.

Suarez era stato a un passo dalla Juventus già in passato e l’affare poi è saltato per la questione passaporto. Anche Cavani è stato accostato più volte ai bianconeri e chissà che non sia questa la volta buona per il suo arrivo a Torino.