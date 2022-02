Serie A, nuovo allenatore: Gattuso sfida l’ex Juventus

In vista della stagione 2022/23, spunta l’idea di un nuovo cambio sulla panchina del club di Serie A: c’è anche Rino Gattuso

La 27esima giornata di Serie A ha già visto i passi falsi di Milan ed Inter, oltre al successo della Juventus sul campo dell’Empoli. Una classifica che, al vertice, sta regalando colpi di scena accorciandosi domenica dopo domenica. È però in vista della stagione che verrà che un cambiamento importante potrebbero viverlo una delle squadre che, nelle ultime settimane, non ha di certo brillato. Si tratta del Bologna che, con Mihajlovic, è attualmente posizionata al centro della classifica con una discreta distanza dalla zona retrocessione. Non è certamente un momento brillante quello vissuto dalla squadra di Sinisa Mihajlovic, reduce da 5 punti nelle ultime 7 gare di campionato.

Un ruolino tutt’altro che incoraggiante quello dei felsinei che restano comunque in una buona posizione di classifica, a dieci lunghezza dal terzultimo posto in classifica. Il tecnico serbo non è però certo di rimanere in sella al Bologna anche per la prossima stagione, anzi. L’idea della società, con Mihajlovic in scadenza nel giugno 2023, sarebbe quella di ripartire da un nuovo allenatore.

Bologna, Gattuso sfida l’ex compagno: la situazione

Dei diversi nomi che stanno circolando da diverse settimane vi è anche quello di Gennaro Gattuso, attualmente svincolato ed in cerca di una nuova stimolante avventura. L’ex allenatore di Milan e Napoli, però, per la panchina del Bologna dovrà vedersela con un ex compagno, anche lui senza squadra in questo momento.

Si tratta di Andrea Pirlo, avvicinato a diverse possibilità nelle ultime settimane e che potrebbe quindi ripartire dalla squadra rossoblù. Un duello, in vista di giugno, tra due amici che si conoscono bene e che potrebbero quindi contendersi la panchina del Bologna a partire dalla stagione 2022/23.

Situazione dunque in divenire, con Gattuso e Pirlo che sono pronti a contendersi la panchina del Bologna: il futuro di Mihajlovic potrebbe essere lontano dal club emiliano.