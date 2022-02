Lazio-Napoli, Fabian Ruiz manda in Paradiso Spalletti al 94′

Fabian Ruiz al 94′ manda in estasi Spalletti e tutto il Napoli: i partenopei espugnano l’Olimpico e si portano in vetta in coabitazione col Milan



Al termine di un match che definire emozionante è dire poco, il Napoli batte la Lazio in pieno recupero volando così in testa alla classifica a pari punti col Milan di Stefano Pioli. I partenopei, dopo un primo tempo equilibrato, avevano trovato un primo vantaggio grazie ad una perla di Lorenzo Insigne, al suo primo gol su azione del suo campionato. Correva il minuto 62. Ma il bello doveva ancora arrivare.

A soli due minuti dal termine infatti lo spagnolo Pedro, subentrato nella ripresa, regalava il pari ai biancocelesti con uno splendido sinistro al volo da fuori area. Finita? Macché. Con una fantastica combinazione Elmas-Insigne-Fabian Ruiz, quest’ultimo trafiggeva Strakosha con un sinistro a giro all’angolino. Clamorosa l’esplosione di gioia di tutti i giocatori azzurri, che hanno festeggiato la rete arrampicandosi sulle vetrate dell’Olimpico per ricevere l’abbraccio dei propri tifosi.

Lazio-Napoli 1-2: il tabellino del match

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (39′ st Acerbi), Radu (26′ st Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva (39′ st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (20′ st Pedro), Immobile, Zaccagni

A disposizione: Reina, Kamenovic, Akpa Akpro, Cataldi, André Anderson, Romero, Cabral, Moro.

Allenatore: Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (36′ st Lobotka); Politano (36′ st Ounas), Zielinski (12′ st Elmas), Insigne (51′ st Juan Jesus); Osimhen.

A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Mertesn, Petagna.

Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 17′ st Insigne (N), 43′ st Pedro (L), 49′ st Fabian Ruiz (N)

NOTE: Ammoniti: Radu, Immobile, Zaccagni (L); Mario Rui, Fabian Ruiz (N). Recupero: 3′ pt, 6′ st.