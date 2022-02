UFFICIALE, tegola Zakaria in casa Juventus: i tempi di recupero

Juventus al lavoro in vista della Fiorentina. Intanto arriva l’esito degli esami diagnostici di Zakaria. I tempi di recupero

La Juventus è tornata al lavoro in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì 2 febbraio a Firenze. I giocatori si sono allenati nella mattinata di lunedì 28 febbraio, alternando la fase atletica a quella tattica. Non è mancato l’esercizio del torello di gruppo, accompagnato dalla consueta partitella finale.

In giornata si attendevano gli esiti degli approfondimenti diagnostici di Denis Zakaria, uscito poco prima dell’intervallo ad Empoli. La società, comunica che il centrocampista ha subito “una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra”. Il centrocampista svizzero tornerà in campo tra 20 giorni.