Ribaltone Juventus, la proposta a sorpresa che rende possibile il rinnovo

La Juventus è stata ad un passo dal top player, ma ora potrebbe rinnovare: l’idea clamorosa dopo l’addio vicino

Ancora una possibile beffa per la Juventus, vicinissima al colpo in attacco oltre a Dusan Vlahovic. Il ribaltone con il rinnovo sempre più vicino in Spagna.

Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport il talentuoso giocatore francese, Dembele, è tornato a disposizione di Xavi. A gennaio era prevista la sua cessione, ma ora le dinamiche sembrano cambiate del tutto. Il contratto dell’attaccante del Barcellona è in scadenza nel prossimo giugno, ma non c’è stata mai un’apertura totale per il rinnovo da parte di Dembele. Così il giocatore era stato messo sul mercato nella sessione invernale di calciomercato visto che il francese era di fatto fuori rosa.

Il lavoro di Xavi è stato importante anche fuori dal campo con lo stesso Dembele che, a poco a poco, è tornato protagonista anche in squadra diventando micidiale nella ripresa.

Juventus, Dembele pensa nuovamente al rinnovo

Lo stesso agente di Dembele è volato nelle scorse settimane a Barcellona per parlare con Xavi, che considera il francese un talento di assoluto valore. Ora lo stesso attaccante blaugrana potrebbe pensare anche al rinnovo tornando così sui propri passi senza chiedere una cifra astronomica. Così la Juventus sarebbe sul punto di essere tagliata fuori per il talentuoso attaccante francese, pronto così a pensare nuovamente al suo futuro. Dembele potrebbe proseguire la sua avventura con la compagine blaugrana mettendosi al servizio di Xavi, che è stato subito protagonista infondendo le sue idee di gioco.