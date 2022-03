Abramovich vende il Chelsea: occasione Milan sulla fascia

Il futuro del Chelsea continua a essere in bilico, con Roman Abramovich vicino a cedere il club: occasione per il Milan per la fascia

La guerra tra Ucraina e Russia inevitabilmente ha interessato anche il mondo del calcio. Anche il presidente russo del Chelsea, Roman Abramovich, improvvisamente si vede costretto a dover vendere il proprio club inglese.

Infatti il governo britannico ha approvato sanzioni importanti per i magnati russi, tra cui il presidente dei ‘Blues’. Secondo quanto riportato da ‘Espn’, Abramovich avrebbe deciso di ascoltare offerte per la cessione del club. Questa situazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per il Milan, che potrebbe rinforzare la propria fascia offensiva.

Milan, occasione dal Chelsea: mirino su Pulisic

Così ad approfittarne potrebbe essere il Milan, che sulla fascia destra ha bisogno di rinforzi, visto che Saelemaekers e Messias non stanno garantendo prestazioni ottime come ci si aspettava. Così i rossoneri potrebbero mettere il mirino su Christian Pulisic, esterno del Chelsea classe ’98, che in 23 presenze ha messo a segno 4 gol. Al momento l’esterno americano sarebbe valutato tra i 40-50 milioni di euro. Un’idea importante per il futuro del Milan, che in estate potrebbe mettere a segno un colpo eccellente dal Chelsea per rinforzare una fascia che fino ad ora ha dato qualche problema.