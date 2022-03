Calciomercato Inter, vogliono Lautaro: 30 milioni più il ritorno

Un top club vorrebbe acquistare Lautaro Martinez dall’Inter durante il prossimo calciomercato estivo: offerta di scambio più 30 milioni

In pochi si sarebbero aspettati un calo simile da parte dell’Inter. La ‘Beneamata’, complici sicuramente i tanti impegni importanti avuti nell’ultimo periodo, non riesce più a girare nella maniera giusta. Gli uomini di Inzaghi appaiono stanchi e sottotono da diverse partite, molto lontani da quanto fatto vedere nella parte finale del 2021. Il momento di appannamento non riguarda chiaramente solo le prestazioni del gruppo, ma anche e soprattutto quelle di alcuni singoli.

In particolare sta deludendo non poco il reparto offensivo, tant’è che per oltre 403 minuti consecutivi i nerazzurri sono rimasti a secco in fase realizzativa. Un dato estremamente preoccupante in ottica scudetto e Coppa Italia (in Champions servirà un’impresa al ritorno col Liverpool). Se Dzeko continua comunque ad essere un punto di riferimento significativo dalla trequarti in avanti, sostanzialmente diverso il discorso se parliamo di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ deve ancora sbloccarsi in termini di gol dall’inizio del nuovo anno e quel che è peggio è che non sta dando più alcun aiuto alla manovra interista. L’argentino, infatti, è spento – per usare un eufemismo -, non a caso sono aumentate i dubbi su una permanenza a Milano nel prossimo futuro.

Calciomercato Inter, la big fa sul serio per Lautaro: scambio più 30 milioni, che ritorno

La dirigenza capitanata da Marotta e Ausilio sta riflettendo da tempo in sede di calciomercato su un’eventuale cessione di Lautaro. Il classe ’97 è certamente uno dei più sacrificabili e il pessimo momento non fa altro che spingerlo verso l’addio. Gli estimatori non mancano e tra questi ci sarebbe sempre l’Atletico Madrid di Simeone. I ‘Colchoneros’, dal canto loro, vorrebbero rifarsi avanti offrendo alla società targata Zhang una corposa parte cash da 30 milioni di euro. In più inserirebbero nell’operazione il cartellino di Rodrigo De Paul, il cui prezzo si attesta intorno ai 35 milioni.

La proposta è sicuramente allettante ma il club nerazzurro preferirebbe solo cash sui 60 milioni di euro, anche se il profilo dell’ex Udinese piace da parecchio. Questa la condizione affinché l’Inter lasci andare Lautaro Martinez, ipotesi che prende sempre più valore giorno dopo giorno.