UFFICIALE | Tegola Mondiale: ginocchio ko, salta i playoff

In vista dello spareggio playoff la big perde una pedina fondamentale: le ultime

Il 24 marzo è previsto il primo spareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo. L’altra semifinale del gruppo C sarà quella tra Portogallo e Turchia.

Le due vincenti si scontreranno per staccare il pass per il Mondiale in Qatar. Prima dell’eventuale big match tra Italia e Portogallo, le due nazionali devono superare due avversari non troppo semplici. La nazionale capitanata da Cristiano Ronaldo, però, subisce una grave perdita in vista della semifinale di playoff. Ruben Dias, difensore del Portogallo e del Manchester City, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio e starà fuori dalle 4 alle 6 settimane.

Portogallo, infortunio per Ruben Dias

Pep Guardiola lo ha annunciato in conferenza stampa: “Sì, ha un problema al tendine del ginocchio che lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane”. Ruben Dias non sarà a disposizione neppure per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Sporting, anche se il passaggio del turno dei citizens sembra quasi una formalità dopo il 5-0 dell’andata.

Certamente una buona notizia per la nazionale di Roberto Mancini che qualora si trovasse di fronte il Portogallo nella gara decisiva per l’accesso al Mondiale 2022, non si ritroverebbe contro il pilastro della difesa portoghese.