Calciomercato Inter, addio già deciso: sì all’ex allenatore

Un addio ormai certo quello del big che, lontano dalla Milano nerazzurra, potrebbe ritrovare l’attuale compagno di squadra

La cinquina servita alla Salernitana in campionato è ormai un lontano ricordo per l’Inter di Simone Inzaghi, già proiettata al prossimo match di Champions League contro il Liverpool dopo il 2-0 dell’andata. Il club nerazzurro sta già tuttavia pensando a quelle operazioni che, nel prossimo calciomercato estivo, porteranno novità alla rosa allenata dal tecnico piacentino. Una valutazione andrà fatta riguardo ad Alexis Sanchez che, dopo alcune grandi prestazioni, è nuovamente lontano da un destino a Milano. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, il futuro di Alexis Sanchez sarà lontano dall’Inter.

Nonostante l’exploit del cileno, da alcune settimane a questa parte, l’ex Barcellona saluterà la Milano nerazzurra. Il portale spagnolo riporta quella che con ogni probabilità sarà la nuova squadra del ‘Niño Maravilla‘: il Marsiglia. La società francese è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, con Sampaoli che rivorrebbe Sanchez dopo averlo già allenato sulla panchina del Cile, in occasione della Copa America del 2015. Il tecnico argentino, però, non si limiterebbe al solo Sanchez e da Milano, sempre sponda nerazzurra, ha intenzione di pescare un altro ‘esubero’ di Simone Inzaghi.

Non solo Sanchez: il Marsiglia vuole un altro nerazzurro

Si tratta di Arturo Vidal, connazionale di Sanchez e che nei piani di Sampaoli andrebbe a ricomporre una coppia importante con la maglia del Marsiglia. La conditio sine qua non per la buona riuscita dell’affare sarebbe quella di accaparrarsi i cartellini del duo cileno a zero. Se per il centrocampista non ci saranno problemi visto che la scadenza è ferma proprio al prossimo 30 giugno, per Sanchez invece il discorso può essere diverso.

L’attaccante potrà liberarsi a zero tra un anno anche se nei piani dell’Inter, come riportato, vi è la volontà di liberarsi nell’immediato dei giocatori che non rientrano nel progetto di Simone Inzaghi e Sanchez, in tal senso, può dire subito addio ai campioni d’Italia.

Situazione dunque in divenire, con il Marsiglia di Sampaoli che può accogliere sia Sanchez che Vidal nella prossima sessione di calciomercato.