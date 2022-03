Calciomercato, la Lazio a caccia del portiere | Sarri ha scelto

La Lazio è a caccia di un nuovo portiere e Sarri avrebbe individuato un big che ha già allenato in passato

La Lazio sta risalendo in classifica e vuole provare a centrare l’Europa, almeno l’Europa League. Il percorso di Maurizio Sarri in biancoceleste è iniziato in salita ma negli ultimi mesi si stanno intravedendo i frutti del suo lavoro.

In vista della prossima stagione il tecnico toscano vuole rinforzare anche la porta. L’alternanza Reina-Strakosha non convince a pieno e Sarri vuole un portiere di prima fascia che possa garantire sicurezza a tutto il reparto e che sia anche molto bravo con i piedi per iniziare la manovra. Il calcio di Sarri è molto palleggiato e necessita di un estremo difensore che sia un valore aggiunto anche nella costruzione.

Il nome caldo, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, è quello di Kepa Arrizabalaga. Il portiere del Chelsea, protagonista in negativo per il rigore sbagliato in Carabao Cup contro il Liverpool. Il dualismo con Mendy non gli garantisce continuità e a fine stagione potrebbe lasciare Londra, nonostante il contratto che lo lega ai Blues fino al 2025.

Lazio, Sarri vuole Kepa: occasione per giugno

Maurizio Sarri ha già allenato Kepa durante la sua avventura al Chelsea dove i rapporti tra i due non sono stati sempre idilliaci. L’idea della Lazio è quella di chiedere un prestito con opzione di riscatto a circa 10 milioni di euro.

Il portiere spagnolo vuole a tutti i costi conquistare la nazionale spagnola in vista del Mondiale invernale in Qatar. Attualmente al Chelsea ha lo spazio piuttosto chiuso e l’occasione Lazio potrebbe garantirgli continuità anche in ottica nazionale. Un fattore da non sottovalutare e che potrebbe fare la differenza nella scelta del portiere classe ’94.