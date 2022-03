Salta Juventus-Villarreal | Comunicato UFFICIALE: stagione finita

Stagione finita per un big: il comunicato ufficiale del club in vista di Juventus-Villareal

La Juventus continua a fare punti in campionato e si prepara al ritorno di Champions League contro il Villareal all’Allianz Stadium. Dopo l’1-1 dell’andata, i bianconeri dovranno conquistarsi da zero la qualificazione, vista la nuova regola che ha tolto la doppia valenza del gol fuori casa.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Weston McKennie che ha riportato una frattura al piede e non vedrà campo fino a fine stagione. Anche il Villareal, però, non se la passa bene. Oggi il club spagnolo ha diramato un comunicato dove ha confermato la gravità dell’infortunio di Alberto Moreno.

L’esterno era uscito in lacrime per un problema al ginocchio durante la partita di Liga contro l’Osasuna e dopo l’allarme iniziale è arrivata oggi la conferma della gravità dell’infortunio.

UFFICIALE: stagione finita per Alberto Moreno

Il comunicato del Villareal: “Dopo gli accertamenti medici effettuati, è stato confermato che Alberto Moreno soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore andaluso si è infortunato durante l’ultima partita di Liga contro l’Osasuna a El Sadar, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà sottoposto a intervento nei prossimi giorni dal dottor Ramón Cugat. Il Villarreal CF manda tanti incoraggiamenti e un grande abbraccio ad Alberto Moreno, augurandogli una pronta e sana guarigione”.

Lo spagnolo si è espresso con un messaggio Twitter: “Una volta effettuati i test, viene confermata la peggiore notizia possibile. Ho un legamento crociato rotto e starò fuori dal campo per un po’. Ora è il momento di alzarsi e andare avanti con positività e sempre con il sorriso. Grazie per i messaggi”. Il ‘Sottomarino giallo’ dovrà fare a meno di Alberto Moreno non solo contro la Juventus ma fino a fine stagione.