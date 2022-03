“Un miracolato”, il Psg nella bufera: che attacco a Leonardo

Brutta serata per il Paris Saint-Germain, che è stato superato in rimonta dal Real Madrid: Leonardo nuovamente nel mirino delle critiche

Una serata infernale per il PSG, che era partito alla grande con il gol del solito Mbappe dopo la vittoria dell’andata al Parco dei Principi.

L’ex giocatore, Roberto Pruzzo, ai microfoni di Radio Radio ha svelato il suo punto di vista: “Leonardo è un miracolato, casca sempre in piedi e fa delle cose di mercato che non sono tanto normali. Cambiano gli allenatori, ma Tuchel era il numero uno, Pochettino mah. Psg da rivedere dalla A alla Z”. Poi ha aggiunto: “Devo sapere perché ha tutto quel potere lì al Psg”.

Psg, Leonardo criticato: ancora fuori dalla Champions

Ancora una cocente eliminazione del PSG, che aveva sperato tanto nella vittoria finale della Champions League anche dopo il super acquisto di Leo Messi nella scorsa estate. Per i parigini è arrivata l’ennesima delusione della storia con la rimonta da urlo del Real Madrid grazie alla tripletta di Karim Benzema, che ha dimostrato a suon di gol di essere uno dei migliori attaccanti di sempre. Tornano così le critiche a Leonardo per il suo operato e per la rosa che ha allestito negli ultimi anni, che sembra poco equilibrata negli effettivi. Un’altra stagione da dimenticare, nonostante il primo posto in Ligue1: l’obiettivo numero uno del PSG resta la vittoria della Champions League per entrare nella storia del calcio internazionale.