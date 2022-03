Inter, Simeone accelera: beffa e soprasso per il grande obiettivo

Le strategie di Inter e Atletico Madrid per la prossima sessione di calciomercato potrebbero incrociarsi: Simeone anticipa i nerazzurri

Eliminazione a testa alta per l’Inter dalla Champions League, riuscendo a vincere 0-1 in casa del Liverpool grazie al gol fantasmagorico di Lautaro Martinez, che però non ribalta lo 0-2 subito a San Siro all’andata. Segnali comunque positivi della squadra di Inzaghi, che inizia a pensare anche al futuro.

Infatti la società nerazzurra da tempo ha messo nel mirino un centrocampista che al PSG fatica a trovare spazio. Ad anticipare i piani interisti potrebbe essere Diego Simeone con il suo Atletico Madrid pronto ad accelerare per il colpaccio.

Inter, Simeone fa sul serio: beffa per Wijnaldum

La stagione si avvicina alla fase finale, così le società iniziano a pensare anche al calciomercato estivo. In casa Inter si ragiona soprattutto sul rinforzare il centrocampo e l’obiettivo potrebbe essere un calciatore del PSG. Infatti i nerazzurri da tempo avrebbero messo nel mirino Georginio Wijnaldum, centrocampista arrivato a parametro zero al PSG ma che non è ancora riuscito a esprimere al meglio le proprie qualità.

A mettere i bastoni tra le ruote all’Inter però potrebbe essere l’Atletico Madrid. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.net’, Diego Simeone avrebbe individuato nel calciatore olandese il perfetto centrocampista per i Colchoneros e sarebbe pronto ad accelerare le operazioni. I ‘Colchoneros’ vorrebbero mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro da presentare al PSG, così da anticipare la concorrenza e dunque anche l’Inter. Potrebbe così sfumare un obiettivo importante per la prossima stagione per i nerazzurri.