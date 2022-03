Serie A, il fondo pronto a prendersi la big: valutazione monstre

La big di Serie A può cambiare proprietà: valutazione monstre, il fondo può avanzare una proposta al presidente

La Serie A sta mostrando continue sorprese in vetta alla classifica, giornata dopo giornata. Dopo la vittoria sul Napoli, il Milan occupa ora il primo posto, con gli azzurri adesso distanti 3 punti dalla squadra di Pioli. Nel mezzo l’Inter, pronta all’eventuale sorpasso in occasione del recupero del match contro il Bologna. Ed è proprio per una di queste big che il futuro potrebbe rivelare una sorpresa societaria importante: non è esclusa, infatti, la cessione del club per una ricchissima offerta.

Si tratta del Napoli di Aurelio De Laurentiis, reduce da una grande stagione con Spalletti in panchina e che potrebbe ricevere ben presto una ricca proposta di acquisto. In attesa di scendere in campo contro l’Hellas Verona per provare a riscattare la sconfitta del San Paolo contro i rossoneri, per il Napoli può prospettarsi un cambio di proprietà in un futuro non troppo lontano. A valutare l’ipotesi è ‘La Gazzetta dello Sport’ che parla della possibilità che De Laurentiis possa vendere il Napoli per una proposta davvero importante.

Cessione Napoli: richiesta choc di De Laurentiis

Il quotidiano sostiene come, tra i fondi interessati all’acquisizione del club partenopeo, vi sarebbe anche il colosso Sixth Street, pronto a valutare seriamente l’acquisto della società di De Laurentiis attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari). L’idea, con il nuovo progetto, sarebbe quella di puntare alla costruzione di un nuovo stadio.

Sull’eventualità di cedere il Napoli, la strategia di De Laurentiis non è al momento ancora definita. Il presidente non ha deciso se vendere e valuta il club non meno di 700 milioni di euro. Le potenzialità del marchio Napoli, nonostante la società non possieda proprietà immobiliari, restano comunque molto alte.

Il Napoli potrebbe dunque cambiare proprietà, con la possibilità che la nuova casa degli azzurri non sia più il ‘Diego Maradona’: tutto, adesso, passa nelle mani del presidente De Laurentiis, con Sixth Street alla finestra interessato agli azzurri.