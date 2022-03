Rivoluzione Pallone d’Oro, cambiano le regole: introdotte 4 novità

Cambia tutto per quanto riguarda l’assegnazione del Pallone d’Oro: rivoluzione con quattro novità nel regolamento

Il Pallone d’Oro anche quest’anno ha provocato diverse polemiche. A trionfare è stato Lionel Messi, vincitore del proprio settimo Pallone d’Oro, il maggior numero di tutti i tempi, staccando il rivale Cristiano Ronaldo fermo a cinque.

A far discutere è stata la seconda posizione di Robert Lewandowski, che per molti meritava sin dallo scorso anno di vincere il premio. Da quest’anno però cambierà tutto sull’assegnazione del prestigioso premio. Infatti cambiano le regole per l’elezione del miglior giocatore del mondo, con ben quattro novità nelle votazioni.

Pallone d’Oro, cambiano le votazioni: 4 nuove regole per assegnare il premio

Vera e propria rivoluzione nell’assegnazione del Pallone d’Oro. Infatti come annunciato da ‘L’Equipe’, organo organizzatore delle votazioni per l’assegnazione del premio, ci saranno ben quattro novità. La prima, forse la maggiore di tutte, è che non verrà più preso in considerazione l’anno solare, bensì la singola stagione. Dunque per il 2022 verrà presa in considerazione solo la stagione 2021/2022, escludendo dunque il Mondiale in Qatar, che farà parte del premio che si assegnerà nel 2023, essendo all’interno della stagione 2022/2023.

La seconda novità riguarderà i membri selezionatori dei candidati al premio. Infatti non sarà più solo L’Equipe a decidere, ma si uniranno anche Didier Drogba, ambasciatore del Pallone d’Oro, e gli elettori che nella scorsa edizione sono andati più vicini a indovinare la classifica finale. Poi la terza novità riguarderà una diminuzione dei paesi votanti da 170 a 100. Mentre l’ultima riguarda i criteri di voto. Infatti i parametri saranno solamente tre: prestazione individuale, prestazione collettiva e senso del Fair Play. Dunque una rivoluzione che potrebbe rimescolare le carte per eleggere il migliore di al mondo di questa stagione.