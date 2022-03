Juventus, futuro Kean: riscatto e scambio per il colpo da 65 milioni

La Juventus ragiona sul futuro di Moise Kean e decide di riscattare l’attaccante per un colpo maggiore da 65 milioni: scambio in Serie A

Il calciomercato estivo porterà la Juventus a prendere decisioni molto importanti per il futuro. Infatti la società bianconera dovrà decidere quale sarà il futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto, e di Alvaro Morata e Moise Kean, che dovranno guadagnarsi il riscatto.

Proprio sul futuro dell’attaccante arrivato in prestito biennale dall’Everton i bianconeri avrebbero preso una decisione importante. Infatti il classe 2000 dovrebbe essere riscattato dai ‘Toffees’ per usarlo come pedina in uno scambio in Serie A da ben 65 milioni di euro.

Juventus, scambio con il Napoli: Kean per arrivare a Zielinski

La Juventus potrebbe ragionare sul futuro del proprio reparto offensivo procedendo con il riscatto di Moise Kean. L’attaccante classe 2000 infatti, nonostante una stagione non esaltante, potrebbe essere riscattato dall’Everton per procedere con una operazione ancora più importante in Serie A.

Infatti in casa Napoli continua a essere osservato con interesse dai club europei Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano dopo la lunga assenza causa infortunio è tornato a essere decisivo per i partenopei, così a fine stagione davanti a un’offerta monstre potrebbe anche partire. Per questo motivo la Juventus potrebbe offrire al Napoli proprio Moise Kean, inserendolo in una trattativa che porterebbe Piotr Zieliniski in bianconero. Il centrocampista polacco è valutato intorno ai 65 milioni di euro e sarebbe un rinforzo molto importante per il centrocampo juventino. Dunque una mossa a sorpresa della Juventus che potrebbe tentare il colpaccio dal Napoli.