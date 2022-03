Il Bayern Monaco lo scarica: offerto a Inter e Juventus

Il Bayern Monaco potrebbe scaricare uno dei suoi difensori nella prossima sessione di calciomercato: offerto a Inter e Juventus

In questa fase di stagione sembrano esistere due versioni del Bayern Monaco. Quella di Champions League, solita dominatrice senza limiti, e quella di campionato, che viene da due pareggi consecutivi e che sta facendo più fatica del previsto nelle ultime uscite.

Così Julian Nagelsmann insieme alla società bavarese iniziano a pensare a come agire nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i giocatori che potrebbero essere sacrificati c’è un difensore che potrebbe approdare in Italia. Potrebbe essere stato offerto sia alla Juventus che all’Inter.

Il Bayern Monaco scarica Lucas Hernandez: offerto a Inter e Juventus

Il Bayern Monaco inizia a pensare al futuro e pensa anche a qualche giocatore da sacrificare. Il club bavarese infatti potrebbe decidere di mettere sul mercato Lucas Hernandez, terzino francese fratello di Theo, terzino di proprietà del Milan. In questa stagione il calciatore classe 1996 non sta dando il meglio di sé e dunque la società tedesca potrebbe decidere di sacrificarlo in modo da finanziare il prossimo calciomercato.

Hernandez potrebbe essere offerto anche in Italia, in particolare a Inter e Juventus che in estate potrebbero cercare rinforzi sulla fascia sinistra. La valutazione del terzino al momento si aggirerebbe intorno ai 50 milioni ma potrebbe partire anche per qualcosa in meno. Quindi per Inter e Juventus potrebbe esserci una grande occasione sul prossimo mercato estivo dal Bayern Monaco, che potrebbe sacrificarlo.