Calciomercato, la big tenta l’assalto a Brozovic | Ritorno di fiamma

Il Real Madrid punta Marcelo Brozovic per rinnovare il centrocampo: ritorno di fiamma per l’Inter

Il Real Madrid ha superato l’ostacolo Psg in Champions League ma punta anche ad un grande colpo sul mercato in vista della prossima stagione. Florentino Perez è a caccia di un centrocampista che possa rinnovare il reparto e i candidati sono diversi.

Il gioiello dell’Ajax Ryan Gravenberch è uno dei primi nomi nella lista del club madrileno ma il suo valore di mercato si è alzato notevolmente e oltre al Barcellona, è forte il pressing del Bayern Monaco che potrebbe sovrastare anche una potenza economica come quella del Real. Ecco perché i blancos stanno guardando anche ad altri obiettivi e uno di questi arriva dalla Serie A.

Il Real punta Brozovic: possibile scambio con Modric

L’alternativa per Florentino Perez, secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, è il faro dell’Inter di Simone Inzaghi, Marcelo Brozovic, cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni, tanto da essere diventato imprescindibile per i nerazzurri. La società milanese è ancora al lavoro col giocatore per il rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno 2022. Le parti sembrano vicine ma questo non esclude un eventuale trasferimento. Difficilmente il croato rifiuterebbe la chiamata del Real Madrid che, però, ha la carta per convincere la società nerazzurra.

L’assalto a Brozovic potrebbe coinvolgere anche Luka Modric, vecchio pallino dell’Inter. Nella passate sessioni estive di calciomercato il croato del Real è stato molto vicino ai campioni d’Italia e adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Modric è, anche lui, in scadenza a fine stagione e potrebbe rientrare nell’affare Brozovic.