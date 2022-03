Calciomercato Juve: la possibile carta per il riscatto di Morata, che continua a convincere Allegri e la società

“Ha un livello tecnico tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca negli spazi diventa più bravo e mette in campo le sue caratteristiche”. Dopo averlo convinto e trattenuto a gennaio, Massimiliano Allegri si gode un Alvaro Morata rigenerato.

Anche l’attaccante spagnolo ha tratto beneficio dall’arrivo di Dusan Vlahovic e, liberato sulla fascia, è tornato sui livelli della sua prima avventura in bianconero. L’ex Real Madrid e Chelsea sta ritrovando anche il gol con continuità e convincendo sempre più Allegri e la società: la sua conferma alla Juventus è tutt’altro che impossibile. Servirà però trovare un nuovo accordo con l’Atletico Madrid, troppi i 35 milioni di euro fissati per il riscatto a titolo definitivo. Ecco la possibile carta del club bianconero.

Calciomercato Juve, carta Bernardeschi per la conferma di Morata

L’Atletico Madrid è stato accostato in diverse sessioni di calciomercato anche a Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero è arrivato a pochi mesi dalla scadenza del contratto e non ha ancora rinnovato con la Juventus. Filtra comunque ottimismo anche sul prolungamento, ma non è da escludere che dopo il rinnovo la dirigenza bianconera posso sfruttare il giocatore come contropartita tecnica. Approfittando dell’interessamento dei ‘Colchoneros’, la Juve potrebbe così proporre Bernardeschi per il riscatto di Morata. Lo spagnolo non rientra più nei piani di Simeone e dell’Atletico Madrid. Staremo a vedere.