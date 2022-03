Allegri al Psg, la Juve sceglie il sostituto: “Non c’entra niente con la storia”

Massimiliano Allegri è sempre nel mirino delle big d’Europa: anche il PSG potrebbe pensare a lui per il post Pochettino

La Juventus dovrebbe così pensare al suo sostituto in casa bianconera: un profilo davvero interessante, ma che non c’entra con la storia del club bianconero.

Così il giornalista, Tony Damascelli, ai microfoni di Radio Radio ha parlato della possibilità di vedere Massimiliano Allegri al PSG dopo il fallimento in Champions di Pochettino: “Per Zidane è comprensibile, è campione del mondo. Per Allegri, si vede che ha buoni sponsor in Francia. Lui è capacissimo di gestire un gruppo di vedette. I qatarioti dopo il Mondiale vogliono vendere il Psg.

Successivamente ha aggiunto così il suo punto di vista per il post Allegri: “In Italia ha fatto il massimo, ha già dato, ha guadagnato. Al suo posto dico Dionisi, un nome che non c’entra niente con la storia della Juventus. La società deve decidere: o prendere un vecchio santone, e non esiste, o prende Guardiola, o prende un giovane che va pilotato. Non può farlo Nedved, non può farlo Cherubini, staremo a vedere quel che succederà in società”.

Calciomercato Juventus, la decisione della società per il futuro

Massimiliano Allegri ha sposato nuovamente il progetto bianconero per andare avanti fino in fondo. Così, dopo alcuni problemi iniziali, l’allenatore livornese è tornato protagonista anche dopo la grande sessione invernale di calciomercato con l’arrivo di Dusan Vlahovic. Per il futuro, in caso di addio di Allegri, la dirigenza potrebbe così pensare a profili interessanti che stanno facendo molto bene in Serie A, proprio come l’attuale allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, che sta continuando il lavoro di Roberto De Zerbi.