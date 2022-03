In bilico alla Juventus e al Milan: Marotta è in agguato

Futuro in bilico alla Juventus e al Milan: l’Inter è in agguato in caso di fumata nera. Tutti i dettagli

Finalmente un’intera settimana di lavoro anche per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra è reduce da un importante tour de force con Coppa Italia e Champions League e nelle ultime settimane ha subito importanti stop in campionato.

Dopo il pareggio in extremis di Torino, Lautaro e compagni hanno anche perso la vetta virtuale della classifica: in caso di vittoria nel recupero col Bologna, infatti, i nerazzurri sarebbero secondi dietro al Milan. E alla ripresa dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Nell’ultimo periodo l’Inter ha accusato diverse assenze pesanti, come quella di Brozovic a Torino, e soprattutto la stanchezza, con le riserve che non si sono dimostrate all’altezza. Ecco il possibile doppio colpo a parametro zero per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Marotta alla finestra per Romagnoli e Bernardeschi

Come noto, Marotta è da sempre attento alle possibili occasioni a parametro zero ed è spesso riuscito ad anticipare la concorrenza. Non solo Dybala. La dirigenza nerazzurra è così alla finestra anche per Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli: entrambi i big sono in scadenza di contratto con Juventus e Milan, che vogliono ridimensionare i loro ingaggi. In caso di fumata nera, Marotta e Ausilio sono in agguato per mettere a segno due importanti colpi a parametro zero. Milan e Juve sono dunque avvisate.