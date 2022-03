Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: scelto il sostituto in caso di addio

Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto: a breve ci sarà la riunione con la dirigenza bianconera, ecco l’idea per il futuro

In caso di addio di Dybala la Juventus avrebbe messo nel mirino già il suo possibile sostituto: ecco l’intreccio in Serie A.

Dopo un periodo di stop forzato a causa di un infortunio, Paulo Dybala è tornato in campo in una serata da dimenticare vista l’eliminazione dalla Champions League. Lo stesso attaccante argentino è stato invocato dai suoi sostenitori durante il riscaldamento. Così i tifosi continuano a stare dalla sua parte e vorrebbero vederlo ancora in maglia bianconera. Per il suo rinnovo non ci sarebbero ancora novità nonostante l’agente sia tornato in Italia nei giorni scorsi.

Il suo sostituto potrebbe essere il talentuoso trequartista Ruslan Malinovskyi, che per caratteristiche lo ricorda davvero tanto. Possibile trasferimento alla Juventus, soprattutto in caso di rivoluzione a livello dirigenziale con l’arrivo del direttore Sartori dall’Atalanta. Una suggestione per il reparto offensivo guidato da Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione con innesti di qualità assoluta per sostituire i possibili partenti.

Calciomercato Juventus, Dybala futuro incerto

Al momento non ci sono novità per il futuro dell’attaccante bianconero, che sarebbe stato ad un passo dal rinnovo nello scorso dicembre. Poi le dinamiche sono cambiate con la volontà della Juventus di posticipare i vari incontri con il suo entourage. Le prossime settimane saranno decisive con lo stesso Pavel Nedved che ha svelato di non aver paura di perdere l’argentino a parametro zero nel pre-partita di Juventus-Villarreal.