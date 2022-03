Nuovo allenatore più Berardi: scenario clamoroso per l’Inter

Comincia a scricchiolare la panchina di Simone Inzaghi. C’è chi non esclude l’esonero del tecnico qualora l’Inter non riuscisse a conquistare di nuovo lo Scudetto

La crisi dell’Inter è evidente non solo nei numeri. Una crisi profonda che ha già minato alcune certezze riguardo la permanenza di Simone Inzaghi anche nella prossima stagione. E pensare che fino a qualche settimana fa si parlava, anzi si scriveva di rinnovo certo del contratto in scadenza a giugno 2023. Ora invece c’è chi non esclude l’esonero a fine stagione, qualora ovviamente Handanovic e compagni non riuscissero a vincere di nuovo lo Scudetto. Ipotesi a onor del vero alquanto realista, dando un’occhiata alla classifica e data l’involuzione dei nerazzurri.

Ma chi al posto di Inzaghi? Il sogno di tanti interisti è un sogno impossibile da realizzare a meno che non decida di tagliarsi più di metà dello stipendio attuale: ovvero Diego Simeone, che a Madrid percepisce la bellezza di oltre 20 milioni di euro netti a stagione. Il ‘Cholo’, che ha permesso all’Atletico di fare non uno ma due balzi in avanti sul piano del prestigio a livello internazionale, è ad oggi l’allenatore più pagato al mondo. Con Marotta sempre al timone della società, la scelta ricadrebbe comunque su un italiano o comunque un profilo che già conosce bene il nostro calcio. Occhio alla ‘suggestione’ Thiago Motta, eccellente il suo lavoro allo Spezia, ma soprattutto a Roberto De Zerbi. I ben informati sostengono che l’Ad nerazzurro sia un estimatore del mister bresciano la cui avventura allo Shakhtar (squadra di Donetsk, di quel Donbass già conquistato da Putin) rischia di finire davvero a breve – e dopo solo sei mesi o giù di lì – a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Calciomercato Inter, De Zerbi (con Berardi) per il post Inzaghi

Con De Zerbi i nerazzurri sarebbero chiamati a un cambio di modulo ma non di filosofia calcistica. Per il 4-3-3 dell’ex Sassuolo occorrerebbero però dei rinforzi sulle corsie esterne d’attacco. Per quella di destra un nome valido potrebbe diventare subito Domenico Berardi, che domenica ha raggiunto quota 100 gol in Serie A. ‘Fedelissimo’ di De Zerbi in neroverde, il 27enne di Cariati è un obiettivo sensibile del Milan ma la sua scelta per il futuro ricadrebbe sull’Inter di cui è notoriamente un gran tifoso. Oggi il prezzo del suo cartellino si aggira sui 25-30 milioni di euro.