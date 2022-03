Arriva la firma a scadenza, tifosi Inter infiammano i social

Le reazioni del web al rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic, blindato dall’Inter fino al giugno 2026

L’Inter ha approfittato della sosta per blindare il contratto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, ha prolungato fino al 30 giugno 2026, per la gioia di tutti i tifosi nerazzurri.

Arrivato a Milano nel 2015, all’età di 23 anni, Brozovic è cresciuto tantissimo in queste stagioni, diventando indispensabile. Negli anni ha raccolto 279 presenze, 26 gol e 35 assist, garantendo equilibrio al gioco degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dell’Inter. In ultimo Simone Inzaghi, andato in difficoltà proprio quando un problema al polpaccio ha costretto Brozovic a rimanere fermo ai box.

Tanta la soddisfazione dei supporters nerazzurri, che hanno intasato i social con i loro commenti sull’avvenuta firma del rinnovo, auspicandosi che sia accompagnato da quello di Skriniar. Il difensore slovacco ha ancora un anno di contratto, ma il rinnovo potrebbe evitare all’Inter di perderlo a zero.

Mai e poi mai rinuncerei a #Barella. Sarà fondamentale nelle partite che restano vedrete. Ma sono altrettanto felice che #Brozovic abbia rinnovato. E comunque #ForzaInter e #juvem3rda sempre. — Emanuele Zampolli (@zampo1971) March 23, 2022

Contentissimo per tutti i rinnovi. Importantissimo quello di #Brozovic, ma sarò felicissimo quando ci sarà quello di #Skriniar con tanto di fascia di capitano al braccio. Speriamo presto🖤💙@Inter — Marco🐬 (@Marcopirola_) March 23, 2022

Gli interisti fanno bene a festeggiare il rinnovo di Brozovic. Senza di esso, sarebbero perduti come un Capitano che si ritrova a dover affrontare mare senza la sua bussola — Sicilian RedBlack (@SicilianRedBla1) March 23, 2022

Tra sfottò e soddisfazione, le reazioni dei tifosi sul rinnovo di Brozovic

Il rinnovo di Brozovic, definito anche ‘fondamentale’, potrebbe essere soltanto il primo della lista. Tra le reazioni dei tifosi, non sono mancati gli sfottò dei tifosi avversari, titubanti sulla tenuta fisica del calciatore fino al 2026.

vorrei essere ancora qua sopra quando fra due anni i ratti inizieranno ad impazzire per lo stipendio spropositato che Brozovic starà rubando e continuerà a rubare per altri due anni — Abatometro (@abatometro) March 23, 2022

Benissimo il rinnovo, però eviterei di fare il giochino “A ha perso x a 0” e così via. Fino a prova contraria i precursori del perdere giocatori a zero vinceranno il Campionato. A livello poi di mantenimento della rosa, rinnovare Brozovic è fondamentale, questo si. — Lorenzo (@LV26KS) March 23, 2022

Insomma, Brozovic è stato uno dei trend topic calcistici della giornata di venerdì 23 marzo.