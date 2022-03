Sorpasso Inter, tutto gratis: Marotta fa infuriare Mourinho

L’Inter pianifica il colpo a zero che può mandare su tutte le furie Josè Mourinho: ecco il piano di Marotta

La Serie A si appresta a vivere un finale di stagione decisamente appassionante, con la lotta scudetto mai così aperta quando mancano solo 8 giornate al termine del torneo. Dal Milan capolista che affronterà il Bologna nel prossimo turno, al Napoli impegnato a Bergamo con l’Atalanta, a monopolizzare l’attenzione sarà sicuramente il Derby d’Italia. Uno Juventus-Inter decisivo per la corsa al tricolore anche se il pensiero delle grandi del nostro calcio è già proiettato alla prossima estate.

Una sessione di calciomercato, quella che si aprirà tra pochi mesi con l’Inter di Simone Inzaghi che sta valutando diversi profili, per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. Uno di questi è condiviso con la Roma di Josè Mourinho e, in tal senso, Marotta e Ausilio sono pronti a disegnare un clamoroso sorpasso che lascerebbe a mani vuote lo ‘Special One’.

Colpo in mediana, l’Inter esulta: Roma ko

L’Inter può quindi piombare sul talento in scadenza con il Lille Xeka. Il portoghese, classe 1994, è uno dei profili più ambiti per rinforzare la mediana della Roma. Mourinho, però, rischia di rimanere a mani vuote visto che la società campione d’Italia è pronta ad accelerare, segnando un clamoroso sorpasso sui capitolini.

Il 27enne ex Digione in questa annata con la maglia del Lille, con cui non rinnoverà il contratto oltre il prossimo 30 giugno, ha segnato 3 reti e firmato 1 assist in 29 presenze complessive.

Marotta, dunque, può provare l’accelerata per assicurare Xeka a Inzaghi a costo zero: la Roma, dunque, rischia una clamorosa beffa.