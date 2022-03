Juventus, sogno per la difesa: così riportano in Italia l’ex Inter

La Juventus sta studiando il colpo ad effetto per la difesa in vista dell’anno prossimo. Si tratta di un ex giocatore dell’Inter

Anche nella prossima sessione di calciomercato sono previsti grandi movimenti in casa Juventus. Oltre a Dybala, già messo alla porta, ci sono diversi altri giocatori sulla lista dei partenti sia per divergenze legate al contratto, sia per questioni più puramente tecniche.

Tra questi appare evidente che il rendimento di Kean e Alex Sandro non sia stato soddisfacente. L’attaccante italiano è molto indietro nelle gerarchie e non sta sfruttando al massimo nemmeno le occasioni a gara in corso. Discorso diverso per il brasiliano che ormai da qualche stagione è solo l’ombra del laterale visto all’arrivo in bianconero.

Di conseguenza la dirigenza starebbe pensando ad una loro cessione per l’anno prossimo, oppure di inserirli in qualche scambio. Con questa seconda ipotesi la suggestione sarebbe di sfruttarli in un ipotetico affare con il PSG per arrivare ad Hakimi.

Hakimi vuole andarsene, Juventus alla finestra

L’esterno marocchino, infatti, avrebbe palesato qualche giorno fa l’intenzione di andarsene da Parigi. Le motivazioni sono prettamente di natura tattica: Hakimi non si è mai inserito prepotentemente negli schemi di Pochettino, non incidendo come avrebbe voluto specie nella corsa Champions, terminata come ben noto con il Real Madrid.

Ecco che il suo desiderio di cambiare aria può essere un segnale di attacco per la Juventus. Inserendo nella trattativa Kean e Alex Sandro si andrebbe a limare la distanza con l’ipotetica richiesta del PSG, che difficilmente lo lascerà partire per meno di 50-60 milioni, dopo averlo acquistato per 68 dall’Inter.

La suggestione presenta molti scogli da superare. Ciò che può fare la differenza è sicuramente la volontà di Hakimi: se dovesse puntare i piedi per partire sarà più facile per i club interessati arrivare ad un accordo. Su di lui, ovviamente, ci sono molte delle migliori squadre d’Europa, con anche il Real Madrid sullo sfondo per un ritorno che avrebbe del clamoroso.