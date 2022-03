Tapiro gigante a Mancini: la reazione del CT azzurro

Roberto Mancini ha ricevuto il tapiro gigante di Striscia la Notizia e conferma la sua presenza alla guida del gruppo

La mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Qatar pesa ancora come un macigno. Il CT Roberto Mancini sembra, però, intenzionato a continuare il suo percorso in Nazionale per provare a ripartire.

Questa sera andrà in onda su Striscia la Notizia il servizio sul tapiro consegnato a Roberto Mancini che ha risposto così alla consegna da parte di Valerio Staffelli: “Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale“.

Tapiro a Mancini: “Ci riproveremo”

Per la prima volta arriva la consegna di un Tapiro d’oro gigante di Striscia. Mai prima nella storia del tg satirico un Tapiro d’oro gigante è stato ritirato dal vincitore.

Raggiunto da Valerio Staffelli a Coverciano, Roberto Mancini ha risposto alle domande sottolineando la volontà di continuare a guidare la Nazionale verso il prossimo mondiale.