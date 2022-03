Super occasione in Premier: può completare il tridente della Juventus

Super occasione in Premier League per la Juventus per completare il nuovo tridente. Tutti i dettagli

“Abbiamo avuto un approccio molto sincero. Con gli acquisti fatti a gennaio e con l’ingresso di Vlahovic la posizione di Paulo non lo poneva più al centro del progetto, ragion per cui si è preferito prendere questo tipo di decisione. Nessuno ha messo in questione la bravura e il valore tecnico di Paulo, poi c’erano altre considerazioni da fare sulle presenze, la lunghezza del contratto e altre considerazioni di carattere economico”.

Maurizio Arrivabene, dopo l’addio a Dybala, ha spiegato così la scelta di non rinnovare il contratto dell’argentino. La nuova Juventus sarà costruita in funzione di Dusan Vlahovic, al centro del progetto è stato messo il classe 2000. Ci sarà anche Federico Chiesa, e con ogni probabilità un terzo attaccante, esterno, a completare il tridente. Ecco la possibile occasione dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, occasione Pepe dall’Arsenal

Pagato la cifra record di ben 80 milioni di euro, Nicolas Pepe è di fatto diventato una riserva nell’Arsenal di Arteta. L’esterno sta collezionando panchine e scampoli di partite da subentrato e, se la situazione non dovesse cambiare, potrebbe già lasciare i ‘Gunners’ a fine stagione. L’ex Lille rappresenta così una ghiotta occasione anche per la Juventus per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. Possibile l’inserimento nell’affare di Arthur, fortemente cercato dall’Arsenal durante il calciomercato invernale. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Pepe in casa bianconera.