Mourinho ‘soffia’ il colpo alla Juventus: obiettivo nel PSG

La Roma potrebbe soffiare uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo: potrebbe arrivare dal PSG

Un derby che restituisce il buon umore ed entusiasmo in casa Roma. I giallorossi infatti nell’ultimo turno di campionato hanno travolto 3-0 la Lazio nel derby della capitale, in una partita perfetta che li rilancia nella corsa europea, anche se il quarto posto Champions League continua a essere lontano.

Nel frattempo si inizia a lavorare anche per costruire la rosa per la prossima stagione, con il centrocampo che sembrerebbe essere uno dei reparti dove José Mourinho avrebbe bisogno di rinforzi, soprattutto qualora dovesse arrivare qualche addio, come quello di Veretout. Così l’obiettivo la Roma potrebbe soffiarlo alla Juventus, riprendendo un calciatore attualmente al PSG.

Roma, si pensa al ritorno di Paredes: Juventus anticipata

La Roma inizia a pensare al futuro e lo fa partendo dal passato. Infatti i giallorossi potrebbero pensare di rinforzare il centrocampo cercando di riportare nella capitale un giocatore che già ha vestito i colori romanisti. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la società capitolina in estate potrebbe pensare di riportare in giallorosso Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino lasciò la Roma nel 2017 per approdare allo Zenit, per poi fare il definitivo salto di qualità al PSG. In estate però, con un anno di contratto rimanente con i parigini, Paredes potrebbe essere messo sul mercato e la Roma potrebbe tentare il colpaccio. La destinazione inoltre all’argentino non dispiacerebbe. Così la Roma oltre a rinforzare il proprio centrocampo riuscirebbe a beffare la Juventus, poiché l’argentino da tempo piace anche ai bianconeri.