Conte lo vuole a tutti costi: l’ultima offerta che tenta l’Inter

Antonio Conte continua a pensare a colpi di assoluto valore: l’allenatore italiano guarda nuovamente in casa Inter per il top

Il legame di Antonio Conte con l’Inter è sempre importante: il tecnico leccese starebbe pensando ad un nuovo colpo per il Tottenham con un maxi affare suggestivo.

Antonio Conte starebbe pensando così a colpi di assoluto valore per puntellare la rosa del Tottenham: in caso di addio di Harry Kane, l’allenatore italiano avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, con la sua stagione che non è stata così esaltante proprio come ai tempi di Conte. In coppia con Lukaku il sudamericano ha dato il meglio di sé mettendo in risalto un feeling decisivo: ora il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia. La Premier League lo ha messo nel mirino già da anni per un colpo da urlo in attacco:

Lo stesso Conte potrebbe così pensare ad inserire sul piatto il centrocampista danese, Pierre-Emile Hojbjerg, più una parte cash di circa 35 milioni di euro. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione con la possibilità di essere protagonista ancora in Premier League con il “Toro”, voglioso anche di una nuova avventura lontana dall’Italia.

Calciomercato Inter, Lautaro suggestione per l’addio

Le big d’Europa seguono ormai da tempo l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, per rinforzare il proprio attacco: il suo profilo è stato accostato a club prestigiosi anche in Spagna, come Barcellona e Real Madrid. In questa stagione l’attaccante argentino ha realizzato 16 gol complessivamente con due assist complessivi.