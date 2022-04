Roma, tegola per Mourinho: a rischio la trasferta con la Sampdoria

La Roma torna in campo dopo la sosta e lo farà in casa della Sampdoria. Per il match di domenica Mourinho rischia di perdere uno dei suoi big

Continuità dovrà essere la parola d’ordine per la Roma in questo finale di stagione. I giallorossi arrivano dalla perfetta vittoria nel derby contro la Lazio per 3-0, dominando in lungo e in largo sin dal primo minuto. Proprio da lì la squadra di Mourinho dovrà ripartire per sognare ancora un posto in Champions League, comunque difficile da raggiungere, o almeno consolidare la qualificazione in Europa League.

In vista della partita contro la Sampdoria di domenica alle 18 per Mourinho potrebbero arrivare cattive notizie dall’infermeria. Uno dei big rischia di saltare la partita.

Roma, Zaniolo va ko: a rischio la trasferta con la Sampdoria

Trasferta ostica per la Roma domenica pomeriggio, che affronterà la Sampdoria a Genova. La squadra di Mourinho dopo la pausa per le Nazionali vorrà cercare di dare continuità al risultato del derby che ha evidenziato una crescita sia di gioco che di risultati.

Le brutte notizie però potrebbero arrivare dall’infermeria per Mourinho. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nell’ultimo allenamento svolto a Trigoria, Nicolò Zaniolo avebbe avvertito un piccolo fastidio muscolare che potrebbe costringerlo a saltare la partita contro la Sampdoria. Dopo l’esclusione nel derby e quella in Nazionale contro la Macedonia del Nord, Zaniolo sarebbe comunque partito dalla panchina domenica, ma adesso potrebbe addirittura rimanere fuori per un turno di riposo dopo il problema avuto in allenamento.