L’ex Inter punta all’addio: la Juve esulta grazie ad Ancelotti

Il calciomercato della Juventus passa dalle prossime scelte del Real Madrid: l’intreccio con Ancelotti può far gioire Allegri

Poco più di ventiquattro ore al Derby d’Italia, big match valido per la 31esima giornata di Serie A e che potrebbe significare tanto nella corsa scudetto. Juventus e Inter preparano dunque la cruciale gara dell’Allianz Stadium anche se le attenzioni delle due società sono già rivolte alla prossima sessione di calciomercato. Un’estate all’insegna dei cambiamenti quella che attende la ‘Vecchia Signora’ che, dopo aver accolto Vlahovic e Zakaria a gennaio, intende ripetersi con l’arrivo di diversi big alla corte di Massimiliano Allegri.

In tal senso, le strade di Juventus e Real Madrid sembrerebbero destinate ad incrociarsi al termine dell’attuale stagione. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, grandi piani di mercato sono previsti in casa Real Madrid per la prossima estate. Il club di Florentino Perez intende rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti a partire da giugno.

Juve, colpo galactico: Ancelotti ha già il sostituto

Non solo Mbappè o Haaland, tra i grandi sogni delle ‘Merengues’. Il portale sottolinea come tra le priorità dei ‘Blancos’ vi sia l’idea di puntare su un nuovo terzino destro. Si valuta il ritorno di Hakimi, ceduto due anni fa all’Inter e che adesso al PSG è infelice. Per circa 70 milioni, Ancelotti potrebbe avere il marocchino alla sua corte in estate. Un’operazione che prevederebbe, chiaramente, anche un’uscita per far posto alla seconda avventura di Hakimi in quel di Madrid.

Daniel Carvajal non convince, è in fase calante e da Madrid vi è l’intenzione di metterlo sul mercato per rimpiazzarlo con un grande colpo. Il laterale spagnolo è stato accostato in passato alla Juventus e continua ad interessare come possibile rinforzo per la corsia di destra. Con Cuadrado in scadenza e che non ha ancora rinnovato, la ‘Vecchia Signora’ non resta ferma e pianifica le prossime mosse.

Carlo Ancelotti è pronto quindi a mollare Carvajal per il quale da Madrid verrà richiesta una cifra di circa 25-30 milioni di euro.