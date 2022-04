Salernitana-Torino 0-1: Juric torna a sorridere, decide Belotti

Vittoria di misura per il Torino, che abbatte in trasferta col risultato di 0-1 la Salernitana: Juric torna a sorridere, decide Belotti

Un’astinenza durata ben 2 mesi e mezzo (9 giornate di campionato). Questa sera il Torino guidato da Ivan Juric si rilancia e torna finalmente a conquistare i tre punti. A farne le spese la Salernitana, sconfitta col risultato di 0-1. I ‘Granata’ conquistano un successo che ridà un po’ di morale all’ambiente.

Chi poteva essere a risollevare gli animi se non capitan Belotti. Il Gallo ha trascinato la squadra realizzando il rigore che ha deciso la sfida. Al quarto d’ora del primo tempo Fazio trattiene l’attaccante italiano in area, con l’arbitro che ammonisce il centrale argentino e assegna il penalty agli ospiti. Belotti fallisce il primo tentativo, ma il direttore di gara fa ripetere perché Gyomber (e non solo) ha oltrepassato la linea dell’area prima del tiro. Il secondo Belotti non lo sbaglia: il Gallo spiazza Sepe, sblocca la gara e porta in vantaggio i suoi.

Salernitana-Torino 0-1: 18′ Belotti (T)

CLASSIFICA Serie A: Milan* punti 66, Napoli* 63, Inter** 60, Juventus* 59, Lazio 52, Atalanta** 51, Roma* 51, Fiorentina** 47, Sassuolo 43, Hellas Verona* 42, Torino* 38, Bologna** 33, Empoli* 33, Spezia 32, Udinese*** 30, Sampdoria* 29, Cagliari* 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno