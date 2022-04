Telenovela Lautaro Martinez: l’Inter fissa il prezzo

Lautaro Martinez è uno dei pezzi pregiati dell’Inter, ma le voci su un suo futuro lontano da Milano non sembrano placarsi

Anche nonostante un periodo buio, Lautaro Martinez si è rivelato ancora uno dei calciatori più importanti dell’Inter. I gol in Serie A sono ben 14, uniti a due assist e ad un rendimento che dimostra tutto il suo attaccamento per il calcio e per i colori nerazzurri.

Tutto ciò però potrebbe non bastare per rivederlo in Italia anche nella prossima stagione. In Premier League molti club sono pazzi di lui e pronti a fare carte false pur di portarlo tra le loro fila. Se a questo sommiamo i problemi finanziari in corso all’Inter la sua cessione diventa uno scenario tutt’altro che inimmaginabile.

Stando a quanto riporta la ‘BBC’ i club pronti ad investire fortemente sul numero dieci argentino sono Arsenal e Tottenham. Le due squadre stanno vivendo un periodo di ricostruzione in due modi differenti, ma con lo stesso obiettivo: ristabilirsi in alto e dare nuovamente filo da torcere a Manchester City e Liverpool, che al momento sembrano non avere rivali in patria.

Lautaro Martinez costa caro: ecco il prezzo che fa l’Inter

Se questa cessione dovesse però concretizzarsi è chiaro che l’Inter ha intenzione di incassare una cifra elevatissima, che possa almeno in parte rattoppare a qualche disordine economico. Ecco perchè la cifra fissata come base è di 80 milioni di euro.

Se i club di Premier dovessero farsi la guerra scatenando un’asta di calciomercato, inoltre, la valutazione potrebbe addirittura lievitare. Per l’Inter sarebbe una grave perdita in ogni caso, specie con un reparto offensivo da rifare quasi in toto.

Con Dzeko verso i 37 anni, Sanchez destinato a partire e considerando la fragilità dimostrata dal Tucu Correa, veder partire anche Lautaro sarebbe un duro colpo per i tifosi nerazzurri.