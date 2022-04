Verso Milan-Bologna: grave assenza per il Milan

Stefano Pioli dovrà fare a meno di una pedina importante in vista di Milan-Bologna. L’assenza è dovuta ad un infortunio dell’ultim’ora

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli non sarà della partita. Destinato in ogni caso a partire dalla panchina, il numero 13 non potrà scendere in campo nemmeno in caso di necessità, limitando di molto le scelte per Stefano Pioli in caso di infortunio a gara in corso.

Sarà pertanto confermata al 100% la coppia centrale Tomori-Kalulu che tanto bene sta facendo nelle ultime uscite stagionali. Dietro di loro ci sarà come riserva il giovane Gabbia, pronto in caso di problematiche durante il match.

L’assenza di Romagnoli è dovuta ad un’infiammazione nella regione adduttoria sinistra. I tempi di recupero saranno pertanto valutati di giorno in giorno.