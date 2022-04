Milan-Bologna 0-0, Pioli frena a San Siro: Inter e Napoli si avvicinano

Il Milan si ferma contro il Bologna sullo 0-0 e vede Inter e Napoli avvicinarsi nella lotta scudetto che è sempre più serrata

Sembrava essere una giornata favorevole per il Milan, ma gli unici a non vincere alla fine sono proprio i rossoneri. Infatti questa sera la squadra di Pioli contro il Bologna si ferma sullo 0-0 e vede vincere l’Inter e il Napoli nei big match contro Juventus e Atalanta.

Tante occasioni sprecate e tanta imprecisione nei giocatori del Milan, che questa sera a San Siro non riescono a trovare il guizzo decisivo per sbloccare la partita. Prima Pioli ci prova con Messias e Giroud in attacco oltre a Leao, poi nella ripresa mette dentro Rebic e Ibrahimovic, ma in ogni caso il gol non arriva, grazie al muro difensivo perfetto del Bologna. Dunque un solo punto per il Milan, che vede adesso il Napoli a meno uno e l’Inter a meno quattro, ma con una partita in meno. La corsa scudetto si fa sempre più bollente.

Milan-Bologna 0-0, lotta scudetto sempre più serrata: tabellino e classifica

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (75′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (70′ Kessie), Tonali; Messias (46′ Rebic), Brahim Diaz, Leao; Giroud (70′ Ibrahimovic). All. Pioli

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (82′ Bonifazi), Theate; Hickey (71′ Kasius), Svanberg (71′ Soriano), Schouten, Aebischer, Dijks (82′ Mbaye); Barrow (60′ Orsolini), Arnautovic. All. Tanjga

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 67, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Hellas Verona 45, Sassuolo 43, Torino* 38, Udinese** 33, Bologna* 34, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno