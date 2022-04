Lautaro nel mirino dello United: proposto lo scambio con il big

In casa Inter continua a essere Lautaro Martinez l’uomo mercato per la prossima finestra estiva: il Manchester United pensa allo scambio

L’Inter può continuare a credere al secondo scudetto consecutivo grazie allo scivolone del Milan in casa contro il Bologna e la vittoria contro la Juventus. Ora i nerazzurri sono a meno quattro dai rossoneri, ma con una partita da recuperare, proprio contro la squadra di Mihajlovic.

Nel frattempo anche la sessione estiva di calciomercato si avvicina e l’uomo al centro degli interessi dei club europei continua a essere Lautaro Martinez. Questa volta a mettere il mirino sul ‘Toro’ potrebbe essere il Manchester United, che per acquistare l’attaccante argentino in estate sarebbe pronto a mettere sul piatto lo scambio con un big.

Il Manchester United tenta lo scambio per Lautaro: Inter non convinta

Lautaro Martinez continua a essere uno degli uomini mercato più desiderato dai club europei dell’Inter. L’argentino in questa stagione sta vivendo alti e bassi, ma sicuramente le sue qualità di attaccante non possono essere messe in discussione. Per questo motivo tra i club che lo osservano con interesse sembrerebbe esserci anche il Manchester United, che con il futuro incerto di Cristiano Ronaldo e il possibile addio di Cavani, cerca una nuova punta per il proprio reparto offensivo.

Per arrivare al bomber argentino i ‘Red Devils’ sembrerebbero disposti a proporre lo scambio con Marcus Rashford, attaccante classe 1997 che sta avendo qualche difficoltà con Rangnick e che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con lo United. Lo scambio però sembrerebbe non convincere l’Inter, che non identificherebbe in Rashford il profilo giusto per sacrificare Lautaro Martinez.