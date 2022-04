Osservato speciale in Champions: Juve, il colpo per l’attacco

La Juventus osserva interessata i quarti di finale di Champions League: il possibile obiettivo per l’attacco. Tutte le cifre e i dettagli dell’eventuale affare

Sta per andare in scena un’altra notte di Champions League con le altre due sfide di andata dei quarti di finale. In campo Chelsea-Real Madrid e il Villarreal di Emery, che ha eliminato la Juventus, contro il Bayern Monaco.

“Futuro in Serie A? Danjuma è uno dei migliori talenti della sua generazione. Per me appartiene alla categoria di Mbappe, ma il destino ha voluto che lo conoscessimo solo ora. Per il futuro tutto è possibile, in Italia ci sono club fantastici e ovviamente Danjuma vorrà vincere trofei nella sua carriera. Ma come detto, è così felice al Villarreal e con Emery che nient’altro al momento conta”. A ‘Calciomercato.it’, Michael Jarman, uno degli agenti di Danjuma, ha parlato così del futuro dell’esterno olandese. L’attaccante sta vivendo la stagione della definitiva esplosione e potrebbe fare gola proprio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Danjuma osservato speciale

Danjuma, dunque, sarà uno degli osservati speciali della Juventus nella serata di Champions. L’esterno olandese potrebbe finire sulla lista della dirigenza per completare il tridente della prossima stagione insieme a Vlahovic e al rientrante Chiesa. La sua valutazione ha già superato i 40 milioni di euro, con la Juve che è dunque avvisata. Servirà un importante sforzo economico per arrivare all’olandese.