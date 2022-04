Il prezzo lievita, vogliono 80 milioni: passo indietro Juventus

La Juventus vede lievitare il prezzo di uno degli obiettivi per la prossima stagione: l’aumento spaventa i bianconeri

Si lavora già al futuro della rosa in casa Juventus, con la rimonta scudetto ormai impossibile e la Roma che invece si avvicina e insidia i bianconeri per la qualificazione in Champions League. Per la prossima stagione Allegri vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo, e nel mirino ci sarebbe un giovane talento che incanta i club europei.

Per la Juventus però mettere a segno il colpo sembrerebbe diventare più difficile, visto che il club proprietario del cartellino del giocatore nel mirino dei bianconeri avrebbe deciso di aumentare le richieste. Il prezzo adesso sale alle stelle.

Juventus, addio Tchouameni: il Monaco alza il prezzo alle stelle

Continua a essere il centrocampo il reparto che i bianconeri vorrebbero rinforzare per la prossima stagione più di tutti. Per farlo la Juventus inizia a guardarsi intorno cercando di cogliere le migliori occasioni in Europa. In particolare il mirino del club torinese si sarebbe soffermato su Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 di proprietà del Monaco, che in questa stagione ha già raggiunto le 43 presenze, con anche 3 gol all’attivo.

Sulle sue tracce ovviamente ci sono tanti club europei come PSG e Real Madrid, per questo motivo il Monaco avrebbe deciso di alzare il prezzo del centrocampista. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, il club francese adesso chiederebbe ben 80 milioni di euro per Tchouameni. Un prezzo troppo alto per la Juventus, che potrebbe dunque fare un passo indietro per il centrocampista.