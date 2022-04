L’Inter sogna in grande: addio necessario per il colpaccio in attacco

L’Inter pianifica il calciomercato per la prossima stagione e punta il mirino in Serie A: scambio due per uno per arrivare al centrocampista

Mancano ancora un paio di mesi al termine della stagione e dunque alla conseguente apertura della prossima sessione di calciomercato estiva. Per questo motivo anche l’Inter inizia a pianificare i colpi da mettere a segno per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

In particolare i nerazzurri vorrebbero rinforzare il proprio centrocampo visti alcuni possibili addii. Così il mirino sembrerebbe essere puntato in Serie A, dove si starebbe pensando a uno scambio due per uno.

Inter, Barak nel mirino: doppia contropartita nell’affare

Antonin Barak è stato una delle migliori rivelazioni di questa stagione di Serie A. Il centrocampista del Verona infatti si è rivelato un vero e proprio valore aggiunto per la squadra di Tudor, mettendo a segno ben 10 gol in 25 partite. Ovviamente il suo rendimento ha attirato l’interesse di diverse squadre, tra cui quello dell’Inter. I nerazzurri per arrivare al centrocampista ceco potrebbe pensare di mettere sul piatto il cartellino di Radu, secondo portiere al momento, e di Martin Satriano, giovane attaccante molto promettente ma che all’Inter non trova spazio. Dunque un due per uno che permetterebbe all’Inter di assicurarsi un importante rinforzo.