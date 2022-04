Conte lo vuole a tutti i costi: la Juve resta di sasso

Antonio Conte inizia a pianificare la prossima sessione di calciomercato e vorrebbe un numero 10: non solo Dybala, Paratici beffa la Juve

La Juventus a fine stagione perderà a parametro zero il proprio numero 10, Paulo Dybala, cosa ormai nota da tempo. Chi invece vorrebbe cercare di acquistare un fantasista è Antonio Conte, che vorrebbe un giocatore di qualità per il proprio attacco.

Così proprio dalla Serie A il club inglese potrebbe pensare di piazzare il colpaccio. Paratici propone a Conte quello che sarebbe anche un obiettivo della Juventus. Ma il tecnico italiano sembrerebbe avere idee diverse per trovare un numero dieci.

Paratici propone Zaniolo a Conte: il tecnico però ha idee diverse

La richiesta di Antonio Conte per la prossima stagione sembrerebbe essere un fantasista. Così il Tottenham si mette al lavoro e Fabio Paratici potrebbe pensare di offrire al tecnico italiano Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma sta vivendo un periodo difficile in giallorosso e da tempo sarebbe un obiettivo della Juventus.

Il profilo del numero 22 della Roma però sembrerebbe non essere quello ideale per Antonio Conte. Infatti l’ex tecnico dell’Inter sembrerebbe preferire Paulo Dybala, numero 10 della Juventus che a fine anno lascerà proprio i bianconeri a parametro zero e che diventerà una ghiotta occasione per diversi club.