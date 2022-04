Ancora Juventus-Tottenham: super scambio con Paratici e Conte

Possibili nuovi affari tra la Juventus e il Tottenham dei due ex Conte e Paratici. L’ipotesi di scambio: tutti i dettagli

“A due si trova meglio perché è un giocatore che ha gamba, copre molto campo, ha forza. Ha un motore diverso dagli altri, poi in questo momento sta meglio fisicamente”.

“Con l’Inter ha fatto una partita buona tecnicamente, ha giocato più palloni in verticale e su quell’aspetto lì credo che migliorerà tanto. Poi ci sono partite in cui per necessità bisogna giocare a tre e lui giocherà meno bene”. Alla vigilia del Cagliari, Massimiliano Allegri si è espresso così su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è apparso in netta crescita nelle ultime uscite della Juventus, in particolare contro l’Inter dove a detta di molti è stato il migliore in campo tra le fila dei bianconeri. Salgono così le quotazioni dell’ex PSG, dato in bilico negli ultimi mesi, mentre scendono quelle di Arthur. Il brasiliano è sicuramente in bilico in vista del calciomercato estivo e potrebbe diventare un’importante pedina di scambio.

Calciomercato Juventus, il possibile scambio col Tottenham di Conte e Paratici

La dirigenza della Juventus cerca rinforzi per il centrocampo e in estate potrebbe riaprirsi l’asse col Tottenham di Paratici. Arthur potrebbe infatti essere proposto all’ex dirigente della Juve che l’ha portato a Torino nello scambio col Barcellona per Pjanic. Sul piatto il brasiliano per arrivare ad Hojbjerg: il centrocampista danese sta vivendo una delle sue migliori stagioni e rispetto ad Arthur ha caratteristiche che più si avvicinano al calcio di Allegri, di fisicità e sostanza, oltre ad un’ottima tecnica. Un eventuale scambio che sarebbe alla pari con valutazioni di circa 40 milioni di euro. Occhi puntati anche sull’asse Torino-Londra.