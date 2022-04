Il colpaccio a centrocampo passa per lo scambio: decide Allegri

Massimiliano Allegri è sempre al lavoro per assicurare un futuro roseo: la Juventus prova il colpo a centrocampo, la decisione del livornese

La Juventus si avvicina sempre di più alle prime tre della classe dopo la vittoria a Cagliari. Grazie ai risultati non positivi per Napoli e Milan, la compagine bianconera si trova a pochissimi punti dalla vetta.

Nel frattempo il club bianconero è al lavoro per assicurarsi anche nuovi innesti in vista della prossima stagione. Da tempo la Juventus ha messo nel mirino il centrocampista belga del Leicester, Youri Tielemans, che è stato protagonista in Premier League con sei gol e due assist vincenti.

Il club inglese vorrebbe inserire nella trattativa anche il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che è ormai diventato un perno del centrocampo di Massimiliano Allegri. Inoltre, il giocatore bianconero andrebbe via soltanto per una piazza suggestiva per sposare un progetto importante.

Calciomercato, Rabiot verso la permanenza in bianconero

Allegri ha sempre elogiato le prestazioni del centrocampista bianconero che è sempre stato uno dei titolarissimi della compagine torinese. Rabiot ha sfiorato il gol in diverse occasioni con lo stesso tecnico livornese che gli chiede maggiore apporto in fase offensiva. Inoltre, ha svelato che il suo ruolo perfetto è quello in un centrocampo a due. La Juventus vorrebbe rinforzare sempre il reparto centrale con idee suggestive come quelle di Tielemans, ma lo stesso Allegri non vuole privarsi dello stesso centrocampista francese.