Il Milan non molla il sogno, ma si inserisce la big di Premier

Il Milan continua a inseguire il grande colpo di mercato per giugno ma si inserisce una big di Premier

Il Milan ha fatto un altro passo falso nella corsa allo scudetto e adesso potrebbe perdere il primato, scivolando al secondo posto, qualora l’Inter vincesse il recupero contro il Bologna.

Intanto la società sta già ragionando sul futuro, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri sono a caccia di un grande colpo per alzare l’asticella della squadra e non è un segreto il forte interesse per Marco Asensio che non ha ancora rinnovato con il Real Madrid. Il contratto dello spagnolo scade a giugno 2023 e l’accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato. Maldini vorrebbe regalare questo grande colpo a Pioli, ma il suo ingaggio non è facile da sostenere per il Milan e adesso sembra essersi inserita una big di Premier League.

Il Tottenham si inserisce per Asensio

Secondo quanto riportato dal ‘Sunday Mirror’, nella corsa per Asensio si sarebbe inserito anche il Tottenham. Gli Spurs sarebbero pronti a offrire circa 30 milioni di euro al Real Madrid. L’ottimo rapporto tra il club londinese e quello spagnolo potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa.

Il Real non ha ancora messo sul tavolo una proposta per il rinnovo di Asensio e potrebbe aprire alla proposta del Tottenham. Il Milan, però, non molla la presa per lo spagnolo.