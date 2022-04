Inter e Milan in allerta: rinnovo UFFICIALE fino al 2026

Arriva il rinnovo per il bomber che complica i piani del Milan e soprattutto dell’Inter

Il calciomercato estivo si prospetta incandescente in Serie A e già le squadre si stanno muovendo per farsi trovare pronte.

Una delle squadre più al centro del mercato è sicuramente il Sassuolo che deve difendersi dagli assalti delle big per i suoi gioielli. Berardi è uno dei più ambiti ma lo sono anche Frattesi, Raspadori e Scamacca, tre giovani che stanno disputando una stagione sorprendente, tanto da essersi guadagnati anche le attenzioni di Roberto Mancini per la nazionale maggiore.

Scamacca rinnova col Sassuolo fino al 2026

Tutti e tre sono nel mirino dei grandi club italiani, in particolare l’Inter che sta seguendo da vicino soprattutto Frattesi e Scamacca in vista del prossimo mercato estivo. Carnevali ha sempre dichiarato di essere aperto ad ascoltare offerte ma di non essere propenso a privarsi dei suoi talenti. La conferma arriva con la notizia odierna su uno dei tre talenti neroverdi.

Il club emiliano oggi ha comunicato una notizia importante proprio in chiave mercato; è arrivato il rinnovo di Gianluca Scamacca fino al 2026, come riportato dal comunicato ufficiale del club: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026″.