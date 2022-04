Decisione presa, Pjanic tradisce la Juventus

Gli ultimi anni non sono stati affatto entusiasmanti per Miralem Pjanic: il bosniaco non giocherà più in Turchia, possibile tradimento alla Juve

Il centrocampista bosniaco è volato in Turchia al Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei turchi: tornerà così al Barcellona, proprietaria del suo cartellino.

Così sono arrivate le dichiarazioni del direttore, Ceyhun Kazanci, che ha svelato ai microfoni di AS l’ormai addio dell’ex centrocampista della Roma. Il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia: già a gennaio ci sarebbe stato qualche contatto per il bosniaco. Ora anche altri top club d’Italia potrebbe pensare a lui con un possibile ‘tradimento’ ai danni della Juventus: l’Inter è alla ricerca di un vice Brozovic per assicurarsi un’alternativa utile per Simone Inzaghi.

I momenti di appannamento della compagine nerazzurra sono coincisi proprio con i vari problemi fisici del play croato, che ha dovuto saltare diverse partite. Inzaghi è andato proprio in difficoltà per trovare il sostituto all’altezza in sfide che non hanno dato il risultato sperato.

Calciomercato, Pjanic può tornare in Italia

Al momento la cosa certa è che il futuro del centrocampista bosniaco sia nuovamente al Barcellona, che poi dovrà decidere nuovamente in vista della prossima stagione. Un giocatore perfetto per Massimiliano Allegri, ma che potrebbe così anche scegliere di vestire la maglia nerazzurra visto il progetto entusiasmante. Al momento si tratta soltanto di suggestioni per il futuro: non ci sono ancora contatti ufficiali.