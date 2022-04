UFFICIALE la firma con la Juve: ecco il comunicato

Una nuova firma in casa Juventus a poche ore dalla sfida con il Bologna: arriva il comunicato ufficiale del club bianconero

Un periodo decisamente positivo, risultati alla mano, quello vissuto dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Cinque vittorie nelle ultime sei gare con l’unica eccezione nel Derby d’Italia contro l’Inter. Per la ‘Vecchia Signora’ non è però solo tempo di pensare al campo, quando manca poco alla prossima sfida di Serie A con il Bologna. La società di Andrea Agnelli sui propri profili social ha ufficializzato una nuova firma, per la gioia di mister Allegri.

Si tratta di Juan Cuadrado, esterno colombiano che in questa stagione ha già collezionato 40 presenze con 5 reti e 5 assist vincenti alla corte di Allegri. Una pedina fondamentale per la squadra bianconera

Juve-Cuadrado: il rinnovo è ufficiale

“Ancora insieme, Panita. Cuadrado rinnova fino al 2023”. Questo il breve annuncio comunicato dalla Juventus ufficialmente pochi minuti fa su Twitter, accompagnato da un video che celebra le giocate del talento colombiano.

L’esterno, che era in scadenza il prossimo giugno, ha visto il prolungamento automatico del contratto con la ‘Vecchia Signora’ per un’altra stagione al raggiungimento delle 40 presenze stagionali. Ecco il messaggio della ‘Vecchia Signora’: