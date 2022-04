L’Inter trema, doppio colpo Champions: tradimento immediato

L’Inter deve difendersi dall’assalto di Antonio Conte per due dei suoi big

L’Inter è in piena corsa per il campionato e vuole provare a difendere il titolo e a conquistare il ventesimo scudetto della sua storia.

Intanto, però, la società sta già lavorando in vista della prossima sessione estiva di calciomercato per cercare di alzare la qualità di alcuni reparti, in particolare del centrocampo, dove a fine stagione arriveranno diverse cessioni. Allo stesso tempo, però, l’Inter deve difendere i suoi giocatori principali dagli assalti di alcuni club. In particolare Antonio Conte è a caccia di un attaccante e potrebbe puntare proprio sul centravanti nerazzurro, Lautaro Martinez, uno dei centravanti più ambiti nel panorama europeo.

Inter, Conte punta Lautaro e De Vrij

Lautaro è cresciuto molto proprio sotto la gestione del tecnico pugliese, diventando un punto fermo del club nerazzurro. Il Tottenham in estate potrebbe non riuscire più a trattenere Harry Kane e Antonio Conte sta pensando concretamente a Lautaro Martinez che, però, ha una valutazione di almeno 70 milioni di euro.

Gli Spurs, da quando è arrivato Conte, sono rientrati in piena corsa per il quarto posto e in questo momento sarebbero qualificati in Champions League. In caso di qualificazione Lautaro diventerebbe un obiettivo concreto ma allo stesso tempo Conte spingerebbe anche per Stefan de Vrij che è in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato con i nerazzurri.